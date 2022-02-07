В Казани до 9 марта частично ограничат движение на улице Фатыха Амирхана

Фото: Олег Тихонов

В Казани до 9 марта будет ограничено движение транспорта и пешеходов по автомобильной дороге по улице Фатыха Амирхана. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Отмечается, что закроется участок улицы Фатыха Амирхана от улицы Четаева до улицы Чистопольской. Это связано с ремонтом канализационного коллектора.

Соответствующий документ был подписан в исполкоме Казани.

На днях стало известно, что в этом году улицу Фатыха Амирхана отремонтируют по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». На участке от улицы Маршала Чуйкова до улицы Михаила Миля уложат верхний слой покрытия из высокоплотного асфальтобетона, заменят изношенные дорожные знаки и пешеходные ограждения.

Также в Казани с 7 февраля по 21 марта ограничат движение по улице Хлебозаводской. Это связано с работами по прокладке трасс водопровода, хозяйственно-бытовой канализации.

Дарья Акимова