В Казани до конца марта ограничат движение на улице Хлебозаводской

В Казани временно ограничат движение по улице Хлебозаводской. Это связано с работами по прокладке трасс водопровода, хозяйственно-бытовой канализации.

Участок по улице Хлебозаводской возле зданий №1, №1 корпусов 2, 4 будет закрыт для движения с 7 февраля по 21 марта, сообщается на сайте мэрии столицы РТ.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В понедельник в столице Татарстана до 4 февраля ограничили движение транспорта и пешеходов по улице Односторонка Гривки. Там ведется строительство сетей водоотведения.



Татьяна Леухина