Генпрокуратура нашла нарушения содержания животных в зоопарках и цирках Татарстана

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин (архив)

В зоопарках, приютах и цирках России найдены массовые нарушения, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.



Проверки проходили в 62 регионах в соответствие с ветеринарными и санитарными нормами. Ведомство проверило более 500 приютов, зоопарков и цирков. По итогам ведомство пресекло 116 фактов незаконного использования животных и 48 случаев жестокого обращения с ними.

«Пресекались случаи непроведения карантинных и профилактических мероприятий, ненадлежащего обустройства вольеров с дикими животными, отсутствия учетной документации, несоблюдения порядка утилизации отходов», — сообщает «РИА Новости».

Такие случаи зарегистрировали в Татарстане, Бурятии, Чувашии, Забайкальском крае, Амурской, Волгоградской, Нижегородской, Ульяновской и Ярославской областях.

Фото: realnoevremya.ru / Антон Журавлев (архив)

В декабре 2021 года Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о защите животных. К административной ответственности могут привлечь не только хозяев домашних питомцев, но и представителей зоопарков, цирков, приютов и др.

Маргарита Головатенко