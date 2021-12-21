Госдума приняла в первом чтении законопроект о защите домашних животных и животных в зоопарках и цирках

Фото: Максим Платонов

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о защите животных. К административной ответственности могут привлечь не только хозяев домашних питомцев, но и представителей зоопарков, цирков, приютов и др.

Так, за несоблюдение общих требований к содержанию животных физическим лицам грозит штраф в размере от 1,5 тысячи до 3 тысяч рублей, должностным лицам — от 5 тысяч до 15 тысяч рублей, юридическим лицам — от 15 тысяч до 30 тысяч рублей.

Фото: Максим Платонов

За несоблюдение требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию гражданам могут выписать штраф в размере от 3 тысяч до 15 тысяч рублей, должностным лицам — от 10 тысяч до 30 тысяч рублей, юридическим лицам — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.

Также предполагаются штрафы за жестокое обращение, содержание запрещенных животных, работу приюта с нарушениями и др., передает «РИА Новости».

Сегодня сообщалось, что в России могут ввести штрафы за несоблюдение требований к правилам выгула домашних животных.

Диана Жиленкова