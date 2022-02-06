Советник Салливан: США считают, что Россия может «вторгнуться» на Украину в любой момент

США вместе с союзниками готовятся ко всем вариантам развития ситуации возле Украины, в том числе и к сценарию российского наступления на Киев. Об этом заявил советник американского президента Джейк Салливан в интервью телеканалу Fox News.

Американская сторона считает, что Россия может вторгнуться в Украину «в любой день, через пару недель или вместо этого выбрать путь дипломатии».

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Салливан подчеркнул, что его работа заключается не в предсказывании того, что произойдет в тот или иной день, а в подготовке к любому сценарию, в том числе и к вводу российских войск в Украину.

Вчера утром американское агентство Bloomberg по ошибке сообщило о вторжении России на Украину. Там объяснили, что агентство готовит заголовки к различным сценариям событий, а сообщение о вторжении России на Украину было опубликовано случайно. Руководство организации выясняет причины инцидента. Представители РФ, в том числе и сам президент страны Владимир Путин неоднократно опровергали слухи о нападении на Украину. В самом Киеве также призывали не поддаваться панике и просили СМИ снизить накал вокруг ситуации.

Татьяна Леухина