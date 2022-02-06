Бекмамбетов: летом в Альметьевске пройдет Международный фестиваль кино
Летом в Альметьевске проведут Международный фестиваль кино, снятого в формате скринлайф. Такими планами поделился кинорежиссер Тимур Бекмамбетов.
По его словам, в городе проведут очную часть мероприятия. Также фестиваль будет проходить в различных регионах в онлайн-формате.
— Мы думали, фестиваль будет в Силиконовой долине или где-то еще, но так получилось, что первыми, кто откликнулись на наше предложение оказались нефтяные компании, которые находятся в Альметьевске, и это будет очень круто, — приводит слова Бекмамбетова ТАСС.
На этой неделе в Казани прошли Дни немецкого кино. Номинантов различных фестивалей продемонстрировали в кинотеатре «Мир». Также для горожан подготовили дискуссии, викторины, игры-разминки и угощения.
Справка
Screenlife, или скринлайф — это формат киноповествования, где все события фильма происходят полностью на экране компьютера, планшета или смартфона. Основным популяризатором этого формата как в РФ, так и во всем мире, является Тимур Бекмамбетов
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