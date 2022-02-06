Бекмамбетов: летом в Альметьевске пройдет Международный фестиваль кино

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Летом в Альметьевске проведут Международный фестиваль кино, снятого в формате скринлайф. Такими планами поделился кинорежиссер Тимур Бекмамбетов.

По его словам, в городе проведут очную часть мероприятия. Также фестиваль будет проходить в различных регионах в онлайн-формате.

— Мы думали, фестиваль будет в Силиконовой долине или где-то еще, но так получилось, что первыми, кто откликнулись на наше предложение оказались нефтяные компании, которые находятся в Альметьевске, и это будет очень круто, — приводит слова Бекмамбетова ТАСС.

На этой неделе в Казани прошли Дни немецкого кино. Номинантов различных фестивалей продемонстрировали в кинотеатре «Мир». Также для горожан подготовили дискуссии, викторины, игры-разминки и угощения.

Диана Жиленкова