В казанском кинотеатре «Мир» пройдут Дни немецкого кино
В столице Татарстана с 4 по 6 февраля пройдут Дни немецкого кино. Номинанты различных фестивалей будут показывать в кинотеатре «Мир».
Дни немецкого кино откроет драма «Хердур». Открытие пройдет 4 февраля в 18:00. Затем планируются показы фильмов «24 недели», «Мой конец. Твое начало» и др. Также казанцев ожидают дискуссии, викторины, игры-разминки и угощения.
Организаторами выступают государственное учреждение «Татаркино» и Германо-Российский институт новых технологий КНИТУ-КАИ. Об этом сообщает пресс-служба вуза.
В январе Минздрав Татарстана представил фильм о пандемии COVID-19 «Надежды красных зон». Автором выступил собственный корреспондент ВГТРК, сценарист, режиссер Станислав Назаров. Премьерный показ состоялся на телеканале «Россия 24».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым