Эксперт: коронавирус приводит к ускоренному старению организма
Заболевший коронавирусом человек может за десять дней постареть на десять лет. Такого мнения придерживается молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ им. Ломоносова Максим Скулачев.
По его словам, из-за того, что инфекция приводит к ускоренному старению, она является наиболее опасной для пожилых людей.
— Смертность среди пожилых людей при COVID-19 гораздо выше, чем среди молодых, потому что очень многим из них не суждено прожить следующие десять лет, — приводит словам Скулачева радио Sputnik.
Эксперт отметил, что постковидный синдром напоминает неожиданный приход старости. Однако процесс ускоренного старения организма менее выражен у тех, кто привился от инфекции.
Тем временем ученые из колледжа врачей и хирургов Колумбийского университета выяснили, что коронавирус вызывает нарушения в мозге как при Альцгеймере. Специалисты предполагают, что иммунный ответ организма после тяжелой формы заболевания вызывает воспаление в головном мозге.
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