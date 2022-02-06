Эксперт: коронавирус приводит к ускоренному старению организма

Фото: Максим Платонов

Заболевший коронавирусом человек может за десять дней постареть на десять лет. Такого мнения придерживается молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ им. Ломоносова Максим Скулачев.

По его словам, из-за того, что инфекция приводит к ускоренному старению, она является наиболее опасной для пожилых людей.

Фото: Максим Платонов

— Смертность среди пожилых людей при COVID-19 гораздо выше, чем среди молодых, потому что очень многим из них не суждено прожить следующие десять лет, — приводит словам Скулачева радио Sputnik.

Эксперт отметил, что постковидный синдром напоминает неожиданный приход старости. Однако процесс ускоренного старения организма менее выражен у тех, кто привился от инфекции.

Тем временем ученые из колледжа врачей и хирургов Колумбийского университета выяснили, что коронавирус вызывает нарушения в мозге как при Альцгеймере. Специалисты предполагают, что иммунный ответ организма после тяжелой формы заболевания вызывает воспаление в головном мозге.

Диана Жиленкова