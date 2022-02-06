Новости общества

05:00 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Ученые выяснили, что COVID-19 вызывает нарушения в мозге как при Альцгеймере

03:35, 06.02.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Ученые выяснили, что COVID-19 вызывает нарушения в мозге как при Альцгеймере
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ученые из колледжа врачей и хирургов Колумбийского университета обнаружили схожие молекулярные изменения в мозге пациентов, умерших от COVID-19, и тех, кто страдал от болезни Альцгеймера. Об этом говорится в статье в журнале Alsheimer’s and Dementia.

Специалисты выяснили, что COVID-19 негативно влияет на рианодиновые рецепторы, которые отвечают за образование нейрофибриллярных клубков (скопления белка, которые обнаруживают в мозге при болезни Альцгеймера). Исследователи обнаружили эти поврежденные рецепторы не только в сердцах и легких умерших от COVID-19 пациентов, но и в их мозге.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ученые предположили, что иммунный ответ организма после тяжелой формы COVID-19 вызывает воспаление в головном мозге. Это приводит к дисфункции рианодиновых рецепторов.

На этой неделе глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что во время мутации коронавирус утратил способность самостоятельно проникать в легочную ткань. «Омикрон» поражает органы верхних дыхательных путей, не вызывая тяжелого течения болезни.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем