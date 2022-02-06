Ученые выяснили, что COVID-19 вызывает нарушения в мозге как при Альцгеймере

Ученые из колледжа врачей и хирургов Колумбийского университета обнаружили схожие молекулярные изменения в мозге пациентов, умерших от COVID-19, и тех, кто страдал от болезни Альцгеймера. Об этом говорится в статье в журнале Alsheimer’s and Dementia.

Специалисты выяснили, что COVID-19 негативно влияет на рианодиновые рецепторы, которые отвечают за образование нейрофибриллярных клубков (скопления белка, которые обнаруживают в мозге при болезни Альцгеймера). Исследователи обнаружили эти поврежденные рецепторы не только в сердцах и легких умерших от COVID-19 пациентов, но и в их мозге.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ученые предположили, что иммунный ответ организма после тяжелой формы COVID-19 вызывает воспаление в головном мозге. Это приводит к дисфункции рианодиновых рецепторов.

На этой неделе глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что во время мутации коронавирус утратил способность самостоятельно проникать в легочную ткань. «Омикрон» поражает органы верхних дыхательных путей, не вызывая тяжелого течения болезни.



Татьяна Леухина