«Ак Барс» сыграет с «Авангардом» в первом раунде Кубка Гагарина после пересчета очков

Финалисты прошлогоднего финала Восточной конференции розыгрыша Кубка Гагарина сыграют в первом раунде плей-офф сезона 2021/2022.

Такое распределение стало возможным после того как Континентальная хоккейная лига отменила свое решение засчитать техническое поражение уфимскому «Салавату Юлаеву». Таким образом Уфа оказалась выше «Ак Барса» после подсчета процента набранных очков от максимально возможного количества (по такой системе КХЛ подвела итог регулярного чемпионата). Казанцы опустились на четвертое место, Уфа — поднялась на третье.

Серия начнется в Казани, поскольку «Ак Барс» финишировал на четвертом месте, а «Авангард» — на пятом. «Салават Юлаев», в свою очередь, встретится в первом раунде с новосибирской «Сибирью». Серия начнется в Уфе.



Другая татарстанская команда, нижнекамский «Нефтехимик» сразится с челябнским «Трактором», финишировавшим на втором месте Востока. Нижнекамцы остановились на седьмой позиции. Серия стартует в Челябинске.

Розыгрыш плей-офф Кубка Гагарина-2022 стартует 1 марта.