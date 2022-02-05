КХЛ отменила техническое поражение «Салавата Юлаева» в ноябрьском матче с «Трактором»

Континентальная хоккейная лига решила отменить техническое поражение уфимского «Салавата Юлаева», которое назначила в ноябре в матче регулярного чемпионата с челябинским «Трактором».

«В связи с тем, что команда не прибыла на матч вследствие вынесения Управлением Роспотребнадзора по Республике Башкортостан о введении ограничительных мероприятий (карантина) в отношении хоккейного клуба «Салават Юлаев», — говорилось в заявлении КХЛ.

Как сообщается в новом заявлении КХЛ, в лигу поступили дополнительные сведения после эпидемиологического расследования ситуации от уфимского «Салавата Юлаева»,



«Согласно акту, вероятным источником инфекции, которая послужила основанием для введения карантина в отношении «Салавата Юлаева», является контакт с игроками и тренерами с признаками ОРИ во время одного из предыдущих матчей команды. Выявленные нарушения санитарных правил не имеют непосредственного отношения к введению ограничительных мероприятий в отношении «Салавата Юлаева», а вина АНО «ХК «Салават Юлаев» в заболевании хоккеистов не установлена», — говорится в заявлении.

Напомним, двумя днями ранее уфимская команда играла с минским «Динамо» в гостях, у хоккеистов которого также были выявлены признаки ОРВИ. Таким образом, хоккеисты «Салавата Юлаева» и персонал не виноваты в том, что подхватили заражение.

«На основании вышеизложенного лига отменяет решение засчитать техническое поражение «Салавату Юлаеву» за неявку на матч. В таблицу чемпионата будут внесены необходимые корректировки результатов», — говорится в заявлении на сайте КХЛ.