Контрольный матч между «Рубином» и «Сочи» отменили

Контрольный матч между «Рубином» и «Сочи», который должен был состояться 2 февраля, отменили. Такое решение приняли тренерские штабы футбольных клубов.

Причиной стало внесение изменений в план тренировочного процесса. 5 февраля состоится контрольный матч между «Рубином» и «Химками», сообщает телеграм-канал казанского клуба.

Также сегодня стало известно о переносе матча между волейбольными клубами «Зенит-Казань» и «Кузбасс». Причиной стало выявление заражений COVID-19 в кемеровском клубе. Вместо 2 февраля команды сыграют 9 и 10 февраля.

Вчера сообщалось о переносе матча между казанским «Динамо-Ак Барс» и турецким «Фенербахче». Игра состоится 11 февраля в Казани. Ранее купленные билеты остаются действительными.



Диана Жиленкова