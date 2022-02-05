В Татарстане в 2021 году выдали автокредитов на 43,7 млрд рублей

В Татарстане в прошлом году выдали автокредитов на сумму 43,7 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй.

По итогам прошлого года в России выдали автокредитов на сумму более 1 триллиона рублей. Объемкредитов на покупку автомобилей стал рекордным за всю историю наблюдений за сегментом автокредитования.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Татарстан вошел в число регионов, где отмечался самый большой объем выданных автокредитов. Также в списке оказались: Москва (138,6 млрд. рублей), Московская область (88,6 млрд. рублей), Санкт-Петербург (77,4 млрд. рублей), Краснодарский край (57 млрд. рублей).

В январе пресс-служба НБКИ сообщила, что в республике выдали 44,5 тысячи автокредитов в прошлом году. Татарстан попал в пятерку регионов с наибольшим числом выданных автокредитов в 2021 году.



Татьяна Леухина