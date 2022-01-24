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В Татарстане в прошлом году выдали 44,5 тысячи автокредитов

16:35, 24.01.2022
В Татарстане в прошлом году выдали 44,5 тысячи автокредитов
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане выдали 44,5 тысячи автокредитов в прошлом году. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй.

Республика вошла в пятерку регионов с наибольшим числом выданных автокредитов в 2021 году. Первое место по этому показателю у Москвы — 83,2 тыс. единиц, второе — у Подмосковья (64,1 тыс.). Третье место занял Санкт-Петербург.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В России за прошлый год выдали свыше 1 млн автокредитов, это на 11,1% больше по сравнению с предыдущим годом.

В начале января НБКИ сообщило, что в Татарстане в декабре прошлого года на 11% снизилось количество выданных автокредитов по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

По данным «Автостата», в прошлом году в республике продали 59,3 тысячи новых легковых машин. Это на 5,2% меньше, чем в 2020 году.

Татьяна Леухина
ЭкономикаФинансыБанкиБизнесТранспортАвто

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