В Татарстане в прошлом году произвели 1,4 млн тонн молока

В Татарстане в прошлом году произвели 1 млн 435 тыс. тонн молока, что на 2% больше, чем в 2020 году. Об этом доложил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.



В пятерку лидеров рейтинга эффективности молочного животноводства попали: Атнинский, Кукморский, Сабинский, Балтасинский и Мамадышский районы. Эти районы приносят 35% денежной выручки от реализации молока.

Производство мяса птицы составило 411,6 тыс. тонн и сохранилось на уровне 2020 года: мясо крупно-рогатого скота — 98,2 тыс. тонн, свинины — 98,6 тыс. тонн, птицы — 212,4 тыс. тонн.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

В ряде районов реализуются инвестпроекты по направлению АПК. В Елабужском районе ввели в эксплуатацию молочный комплекс на 2250 голов. В Мензелинский район пришел инвестор «Камский бекон». Он планирует построить молочный комплекс на 6 тыс. голов. В Арском районе планируется построить три молочных комплекса общим числом на 2400 голов, сообщает пресс-служба президента РТ.



В декабре прошлого года Заббаров сообщал, что татарстанские аграрии продали молока на 30 млрд рублей, скота и птицы на 42 млрд рублей за 11 месяцев 2021 года. В ноябре прошлого года республика заняла лидирующую позицию по численности молочных коров и по объемам суточного производства молока.



Татьяна Леухина