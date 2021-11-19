Татарстан занимает 1-е место по объемам суточного производства молока
Татарстан среди регионов России занимает лидирующую позицию как по численности молочных коров, так и по объемам суточного производства молока, сообщает Минсельхозпрод РТ.
Наибольший прирост поголовья КРС отмечается в Мамадышском (+4 589 гол.), Атнинском (+3 412 гол.), Балтасинском (+1 988 гол.) районах. Объем суточного производства молока в республике — 3 734 тонны.
Еще в Минсельхозе озвучили, что в Татарстане план по приобретению удобрений выполнен на 83%.
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