В 2021 году животноводы Татарстана продали мяса, молока и яиц на 78 млрд рублей

Фото: Минсельхозпрод РТ

За 11 месяцев 2021 года продажа сельхозпродукции принесла татарстанским аграриям более 113 млрд рублей (на 3% больше, чем в 2020 году). Из них 78 млрд (70%) — продукция животноводства. Рост выручки от продажи продуктов животноводства составил 16% к прошлому году. В том числе:

молока продали на 30 млрд рублей (109% к прошлому году);

скота и птицы на 42 млрд рублей (120%);

яиц на 5,4 млрд рублей (136%).

Такие цифры озвучил сегодня на субботнем совещании в Доме правительства глава Минсельхозпрода республики Марат Зяббаров, рассказывая о положении дел в животноводстве республики. По его словам, уровень надоев молока, выращивания скота и птицы и производства яиц находится на уровне прошлого года или с ростом от 2 до 4%.

Серьезно повысили объемы производства Тетюшский, Сабинский и Мамадышский районы, снизились объемы в Сармановском, Рыбно-Слободском, Ютазинском.



Численность птицы в сельхозорганизациях и КФХ республики выросла на 2% к прошлому году, а вот с поголовьем КРС ситуация напряженная: 656 тысяч голов — это меньше, чем в 2020, на 5%.



Напомним, за минувшую неделю в республике подорожало мясо (цена килограмма говядины выросла до 393,39 рубля, свинины — до 278,29 рубля, баранины — до 493,63 рубля), сливочное масло (до 559,92 рубля) и сметана (до 181,99 рубля).



Людмила Губаева