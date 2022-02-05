В Татарстане неналоговые доходы от использования госимущества и земельных участков составили 24,5 млн рублей

В Татарстане по состоянию на 31 января 2022 года бюджетное задание выполнено на 5,77 %. Размер поступивших в бюджет РТ неналоговых доходов от использования и реализации государственного имущества и земельных участков составил 24,5 млн рублей.

Доход от использования имущества составил почти 22 млн рублей. Из них 14,5 млн поступило от аренды имущества, 5,4 млн — от аренды земли, 1,8 млн — от сервитута. Доход от реализации имущества составил почти 2,6 млн рублей, сообщает пресс-служба Министерства земельных и имущественных отношений РТ.

Фото: realnoevremya.ru

В январе сообщалось, что в прошлом году доходы консолидированного бюджета республики превысили 410 млрд рублей. Большую часть поступлений, 336 млрд рублей, составили налоговые и неналоговые доходы. Из них 217,7 млрд рублей приходятся на налог на прибыль.

Диана Жиленкова