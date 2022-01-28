Татарстан вошел в топ-10 популярных направлений программы туристического кешбэка

Фото: Максим Платонов

Татарстан вошел в топ-10 направлений, которые россияне чаще всего выбирали для поездок в рамках программы туристического кешбэка. Об этом сообщили в сервисе «Яндекс.Путешествия».

В целом по стране в первый день после старта пятого этапа программы число поисков отелей увеличилось на 70% в сравнении с прошлой неделей. В последующие дни наблюдался рост на уровне 30-35%. В целом за неделю количество бронирований отелей возросло на 40%. Доля бронирований с кешбэком составила 20%.

Фото: realnoevremya.ru

В среднем номера в отелях бронируют на 3-4 ночи. Одна ночь обходится примерно в шесть тысяч рублей. Чаще всего выбирают такие направления, как Москва и Московская область (средний чек бронирований по акции составляет 17,6 тысячи рублей), Краснодарский край (31 тысяча рублей), Санкт-Петербург и Ленинградская область (11,3 тысячи рублей). В Татарстане средний чек составляет 16 тысяч рублей.

В России пятый этап программы туристического кешбэка стартовал на прошлой неделе. Жителям РФ за поездки по родной стране будут возмещать затраты в рамках акции до 12 апреля.

Диана Жиленкова