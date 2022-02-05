Эксперт рассказал о правилах оказания первой помощи при падении на катке

Фото: Максим Платонов

Если человек во время катания на коньках падает на спину и ударяется затылком, то его нельзя резко поднимать в вертикальное положение. Такую рекомендацию дал заслуженный спасатель РФ, член Общественной палаты Московской области Сергей Щетинин.

По его словам, подобное падение может обернуться такими травмами, как сотрясение мозга и повреждение кожного покрова. В этом случае пострадавшего нужно транспортировать за пределы катка, а затем вызвать скорую помощь.

Фото: Илья Репин

Если ближайший населенный пункт находится далеко, то пострадавшего следует перенести в помещение, приложить холод к голове и периодически его убирать. Если во время падения повредилась конечность, то ее не нужно беспокоить. При кровотечении следует наложить повязку, передает RT.

В прошлом месяце медики Татарстана напомнили о правилах безопасности во время катания на тюбингах. Например, нельзя кататься в необорудованных местах, с гор, покрытых растительностью, деревьями или кустарниками.

Диана Жиленкова