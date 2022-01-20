Медики Татарстана напомнили о правилах безопасности во время катания на тюбингах

Фото: Максим Платонов (архив)

Зимой значительно возрастает число травм и переломов костей у детей. Взрослые должны научить их правилам поведения во время катания на тюбингах, лыжах, санках.

Тюбинги — опасная зимняя забава, потому что они быстро разгоняются до скорости в 60 км/ч. Управлять ими невозможно, а потому травмы, полученные при неудачном падении, получаются очень тяжелыми — это ушибы, растяжения, переломы конечностей, черепно-мозговые травмы и компрессионные переломы позвоночника.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

При катании на «ватрушках» запрещается: кататься в необорудованных местах, с гор, покрытых растительностью, деревьями или кустарниками; подниматься на гору выше ограничительной сетки или предупредительных знаков; привязывать тюбинги друг к другу «паровозиком» или к различным транспортным средствам; кататься в зоне работы снегоуборочной техники; прыгать и ездить стоя; кататься по поверхности с трамплинами или другими препятствиями.

Кататься на тюбинге можно на трассах с уклоном не более 20%, при этом должен быть в наличии обратный склон для торможения или достаточно свободного места для выбега, передает пресс-служба Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики.

Ранее врач-травматолог-ортопед Елабужской центральной больницы Иван Барсуков рассказывал, как избежать травм зимой.

Вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева в начале января сообщала, что за новогодние праздники в республике зарегистрировали 35 случаев травмирования детей во время катания на тюбингах.



Татьяна Леухина