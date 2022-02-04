Сборная России вышла в финал чемпионата Европы по мини-футболу
Сборная России по мини-футболу обыграла команду Украины со счетом 3:2. Полуфинальный матч чемпионата Европы прошел в Амстердаме. Таким образом, российские спортсмены вышли в финал.
В составе команды РФ голы забили Антон Соколов, Андрей Афанасьев и Артем Ниязов. В составе украинской команды отличились Евгений Серый и Даниил Абакшин.
Финал состоится 6 февраля. Сборная России сыграет с победителем матча между Португалией и Испанией.
Тем временем в Пекине открылись XXIV зимние Олимпийские игры. На торжественном открытии спортсмены из России прошли под 46-м номером. Знаменосцами избрали Ольгу Фаткулину и Вадима Шипачева. В окончательный состав российской сборной вошли свыше 200 спортсменов — 109 мужчин и 103 женщины.
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