В ночной уборке казанских улиц задействуют 393 единицы спецтехники

Фото: Дмитрий Резнов

Этой ночью улицы Казани будут очищать от снега 95 дорожных рабочих и 393 единицы специальной техники. В их число входят 89 комбинированных дорожных машин, 75 тракторных щеток, 124 самосвала и др. Об этом рассказали в мэрии города.

Работы будут проводиться в разных точках столицы Татарстана. Снег будут вывозить с улиц Амирхана, Батурина, Баумана, Восстания, Гаврилова, Гагарина, Карбышева, Лобачевского, Мусина, Пушкина, Толстого, Чернышевского, Четаева и многих других.

Фото: Дмитрий Резнов

Казанцев призвали не оставлять на ночь свои автомобили вдоль проезжей части — это может помешать работе техники.

Сегодня на город обрушился сильный снегопад. Вероятно, по этой причине осложнилась ситуация на дороге. Вечером образовавшиеся пробки достигли 9 баллов. Заторы появились в различных точках города.



Диана Жиленкова