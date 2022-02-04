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Вечером на дорогах Казани образовались 9-балльные пробки

17:57, 04.02.2022
Вечером на дорогах Казани образовались 9-балльные пробки
Фото: Дмитрий Резнов

Вечером в пятницу на казанских дорогах образовались сильные заторы. По данным сервиса «Яндекс.Карты», появившиеся пробки оцениваются в 9 баллов.

Движение затруднено на улицах Пушкина, Саид-Галеева, Ташаяк, Чернышевского, Театральной, Ершова, Достоевского, Гвардейской, Аделя Кутуя, Патриса Лумумбы и др.

Фото: скриншот

Также пробки наблюдаются на улицах Декабристов, Серова, Маршала Чуйкова, Копылова, Тэцевской, Юлиуса Фучика, Рихарда Зорге, а также на проспектах Ибрагимова, Ямашева, Универсиады и др.

Несколько часов назад образовавшиеся в городе пробки оценивались в 7 баллов. Вероятно, ситуация на дорогах усложнилась погодными условиями — сегодня на город обрушился сильный снегопад.

Диана Жиленкова
Общество Татарстан

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