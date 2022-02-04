Прокуратура Чистополя проверила условия проживания 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны

Чистопольская городская прокуратура провела проверку информации о ненадлежащих условиях проживания 92-летней местной жительницы. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Пенсионерка, ветеран Великой Отечественной войны и труженица тыла, проживает в частном доме 1957 года постройки. Здание имеет визуальные признаки ветхости в виде глубоких трещин на стенах. Санузел в доме отсутствует, а сама женщина не способна самостоятельно передвигаться.

Опекуном пенсионерки была назначена ее дочь, но районный отдел опеки и попечительства исполнительного комитета не обеспечил надлежащий контроль за исполнением опекуном своих обязанностей. В личном деле подопечной отсутствуют сведения о совместном проживании с опекуном в течение десяти лет со дня установления опекунства.

Также в 2020—2021 гг. сотрудники органа опеки и попечительства не проверяли условия проживания пенсионерки, а отчет об использовании и хранении имущества за прошлый год в личном деле отсутствует. В адрес руководителя исполнительного комитета внесено представление об устранении нарушений законодательства и привлечении виновных сотрудников к дисциплинарной ответственности.

Фото: прокуратура РТ

Ранее Руслан Галиев сообщил, что в адрес руководителя районного исполкома готовится представление с требованием незамедлительно провести комиссионное обследование для признания дома непригодным для проживания и о предоставлении пенсионерке благоустроенного жилья. А заместитель прокурора Наталья Олюшкина посетила дом пенсионерки, где поговорила с ней и вместе со следователями осмотрела жилище.



Максим Кокунин