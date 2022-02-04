Бывшего топ-менеджера ВЭБ Валитова заочно арестовали по новому обвинению

Тверской суд Москвы заочно арестовал бывшего директора департамента Внешэкономбанка Ильгиза Валитова. Он был объявлен в международный розыск по новому обвинению в растрате у банка около 10 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Суд заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента передачи правоохранительным органам РФ в случае экстрадиции или депортации на территорию России либо с момента его задержания на ее территории. Решение еще не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке в установленные законом сроки.

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В 2018 году Пресненский райсуд Москвы вынес обвинение Ильгизу Валитову в злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии Следственного комитета, он вместе с сообщниками искусственно создал условия для банкротства ООО «Заречье-2», которое вело строительство элитного жилого комплекса в Подмосковье, в результате чего ВЭБ потерял выданный кредит на $117 млн.

В Москву он был доставлен из колонии, в которую в октябре 2016 года его поместили на 4 года общего режима по решению Шахтинского городского суда Ростовской области за мошенничество в особо крупном размере.

Максим Кокунин