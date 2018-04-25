Бывшего топ-менеджера ВЭБа Ильгиза Валитова арестовали за злоупотребление должностными полномочиями

Пресненский райсуд Москвы арестовал бывшего директора департамента развития регионов Внешэкономбанка Ильгиза Валитова, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии Следственного комитета, Ильгиз Валитов вместе с сообщниками искусственно создал условия для банкротства ООО «Заречье-2», которое вело строительство элитного жилого комплекса в Подмосковье, в результате чего ВЭБ потерял выданный кредит на $117 млн, передает «Коммерсант».

Для предъявления обвинения и ареста бывший топ-менеджер ВЭБа был доставлен в Москву из колонии, в которой он отбывает срок за ранее совершенное мошенничество.

В рамках нового дела Валитов вину не признал и отказался от дачи показаний.

Напомним, в октябре 2016 года Шахтинский городской суд Ростовской области приговорил Валитова к 4 годам колонии общего режима и штрафу в размере 500 тыс. рублей за мошенничество в особо крупном размере.