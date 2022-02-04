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В Татарстане за минувшие сутки привились от COVID-19 3 247 человек

12:36, 04.02.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане за минувшие сутки привились от COVID-19 3 247 человек
Фото: Максим Платонов

За минувшие сутки в Татарстане от коронавируса привились 4 326 человек. Об этом сообщает Минздрав республики.

За весь период в РТ привились 2 409 864 человека, из них 1 891 236 получили вторую прививку. Повторную вакцинацию прошли 199 тысяч человек.

Фото: Максим Платонов

Ранее замминистра здравоохранения Татарстана Владимир Жаворонков сообщил, что в республике первым компонентом детской вакцины от COVID-19 привили 701 ребенка. Всего в регион поступило 2 880 доз вакцины.

Дарья Акимова
ОбществоМедицина Татарстан

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