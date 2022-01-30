В январе стоимость новостроек Казани поднялась на 6%

В январе 2022 года жилье в новостройках Казани подорожало на 6% относительно декабря прошлого года. Об этом сообщает «Коммерсант», со ссылкой на данные сервиса «Циан.Аналитика».

По имеющейся информации, цены поднялись до 140,3 тысяч руб. за один кв. метр. Кроме столицы Татарстана, наиболее выраженный рост цен произошел в Санкт-Петербурге (до 179,3 тысяч рублей), Челябинске (до 71 тысячи рублей), Севастополе (до 81,9 тысяч рублей) и Саратове (до 47,5 тысяч рублей). В Москве кв. метр подорожал лишь на 1% — до 305,5 тысяч рублей.

По мнению руководителя «ЦИАН.Аналитики» Алексея Попова, это связано с тем, что в декабре 2021 года в 14 городах-миллионниках было зарегистрировано более 14 тысяч договоров долевого участия, что выше среднегодового темпа продаж за прошлый год на 25%.

Фото: realnoevremya.ru

Согласно другому исследованию, в 2021 году в Казани интерес горожан к покупке вторичного жилья возрос на 3%. В среднем стоимость одного «квадрата» поднялась на 28% и составила почти 102 тысячи рублей.

Дарья Акимова