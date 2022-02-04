Валиева выступит в женском одиночном катании в короткой программе командного турнира Олимпиады в Пекине

Уроженка Казани, фигуристка Камила Валиева представит Россию в короткой программе командного турнира зимних Олимпийских игр в Пекине. При этом накануне ОКР опубликовал состав сборной страны без спортсменки, заявленной на женское одиночное катание, хотя за пару часов до этого она была в списке.

— Мы ждем выступления в короткой программе девочек. Уверен, Камила справится, она замечательно готова, — цитирует капитана команды Никиту Кацалапова «РИА Новости Спорт».

На сайте и в социальных сетях Олимпийского комитета информации о том, что Валиева выступит в короткой программе командного турнира Олимпиады в Пекине, пока нет.

О том, что Валиева вошла в основной состав олимпийской сборной России по фигурному катанию, стало известно в конце января. Кроме нее, в основной состав женской сборной вошли Анна Щербакова и Александра Трусова. Запасными выбраны Елизавета Туктамышева и Майя Хромых.

Остальные российские фигуристы уже выступили в короткой программе командного турнира зимних Олимпийских игр в Пекине. В мужском одиночном катании Россию представлял Марк Кондратюк. Он занял третье место, получив 95,81 балла.

С танцами на льду выступили Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Они взяли серебро. В парном катании Россию представляли Анастасия Мишина и Александр Галлямов. У них второе место.



По итогам первого соревновательного дня команда Олимпийского комитета России заняла вторую строчку командного первенства в фигурном катании. Впереди выступление Камилы Валиевой.