Уровень выявления онкозаболеваний в Татарстане в 2021 году достиг максимума

Фото: Олег Тихонов (архив)

В прошлом году в Татарстане уровень выявления пациентов с онкологическими заболеваниями достиг исторического максимума: всего было зарегистрировано 430 больных на 100 тысяч населения. Это, впрочем, еще и последствия 2020 года, когда из-за эпидемии коронавируса приостановили диспансеризацию, признался на сегодняшней пресс-конференции главный внештатный онколог Минздрава РТ Эдуард Нагуманов.

Тем не менее и смертность в том же 2021 году снизилась на 6,1%, до 175,4 умерших от онкологических заболеваний на 100 тысяч населения. Это вообще соответствует тренду последних лет в Татарстане снижения смертности, несмотря на рост заболеваемости раком в целом.

Доля выявленных больных раком на I и II стадии составила 61,7%, за счет чего увеличился и шанс излечения таких пациентов. Вырос и показатель пятилетней выживаемости (с момента выявления болезни пациент прожил 5 и более лет): он составил 59,3%. Одновременно снизился и «негативный» показатель одногодичной летальности — до 21,5%.



Фото: Мария Горожанинова (архив)

Отметим, что уже по итогам первого полугодия 2021-го в Татарстане резко выросла запущенность злокачественных заболеваний — до 25,57% против 21,45% за 6 месяцев 2020 года. При этом увеличение произошло впервые за 3 года и достаточно резко. Начиная с 2018 года показатель лишь снижался. Подробности — в материале «Реального времени».





Сергей Афанасьев