Госдеп не предоставил доказательств подготовки Россией провокации на Украине

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс отказался привести доказательства фабрикации Россией видео об Украине, чтобы использовать это как предлог для «вторжения».



Один из журналистов попросил пояснить обоснованность заявлений, но тот ответил, что это данные разведки, которые засекречены.

Журналист попросил рассказать, где находятся рассекреченные разведданные, чтобы с ними можно было ознакомиться. Прайс ответил, что не будет раскрывать, что именно находится в распоряжении Госдепартамента, сообщает ТАСС.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что США не в первый раз публикуют данные о якобы существующих планах вторжения России на Украину, но за этим ничего не следует.

El Pais опубликовала полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения России по безопасности. Из документов следует, что американская сторона и Североатлантический альянс готовы обсуждать подписание с Россией документа по вопросам безопасности. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби подтвердил подлинность ответов. Он отметил, что США расположены к переговорам с Россией на основе принципа взаимности. Украина поддержала ответ США по гарантиям безопасности, предложенным Москвой.

Маргарита Головатенко