Украина поддержала предложения США по гарантиям безопасности

Украина поддержала ответ США по гарантиям безопасности, предложенным Москвой. Об этом пишет испанская газета El Pais.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил изданию, что Россия якобы разместила свои войска и оружие на Украине.

Фото: wikipedia.org

— Если это предложение будет принято на взаимной основе, это будет означать, что Россия должна уйти, — отметил он.

Украина и США одинаково оценивают масштаб «российской угрозы». Кулеба допустил любой вариант развития на востоке страны.

Вчера El Pais опубликовала полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения России по безопасности. Из документов следует, что американская сторона и Североатлантический альянс готовы обсуждать подписание с Россией документа по вопросам безопасности. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби подтвердил подлинность ответов. Он отметил, что США расположены к переговорам с Россией на основе принципа взаимности.



Татьяна Леухина