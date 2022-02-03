В ночной уборке улиц Казани задействуют 392 единицы спецтехники

Фото: Дмитрий Резнов

Этой ночью казанские улицы от снега будут очищать 160 дорожных рабочих и 392 единицы специальной техники. В их число входят 90 комбинированных дорожных машин, 74 тракторные щетки, 129 самосвалов и др. Об этом рассказали в мэрии города.

Работы будут производиться в различных точках города. Снег будут вывозить с улиц Айдинова, Амирхана, Баруди, Баумана, Белинского, Гаврилова, Гагарина, Назарбаева, Островского, Чистопольской, Чуйкова и др.

Фото: Дмитрий Резнов

Горожан просят не оставлять на ночь машины вдоль проезжей части, поскольку это может помещать работе спецтехники.

Вчера стало известно, что Казань вошла в перечень городов с наибольшим спросом на лопаты, снегоуборочную технику и противобуксовочные ленты за три недели января. В топ-5 городов по спросу на такие товары попали Москва, Краснодар, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Рязань.

Диана Жиленкова