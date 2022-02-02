В Казани зафиксировали повышенный спрос на инструменты для уборки снега

Казань попала в список городов с наибольшим спросом на лопаты, снегоуборочную технику и противобуксовочные ленты за три недели января, сообщает AliExpress Россия.



В целом по стране за первый месяц 2022 года в России на средства по самостоятельной уборке снега спрос вырос в восемь раз по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Топ-5 городов по спросу на такие товары составили Москва, Краснодар, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Рязань. После них идут Уфа, Омск и Воронеж. Далее после Казани, занявшей девятое место, топ замыкает Самара.

Эксперты связывают такой рост спроса на товары для уборки снега с приходом циклонов, которые привели к снегопадам во многих регионах РФ.

Чаще всего россияне выбирали автомобильные лопаты и крупные лопаты с колесами, подходящие для дачного участка или уборки улицы. Самые популярные товары стоят от 500 до 3,6 тысячи рублей. Складные уличные лопаты обычно покупают за цену от 300 до 600 рублей.

Спрос на снегоуборочные машины вырос в январе в 7,5 раза, обычно покупатели приобретают их за стоимость от 10 до 12 тысяч рублей. Инструменты для чистки стекол автомобилей стали покупать в 5,2 раза чаще. Самые востребованные товары в этой категории — щетки со скребком и резиновые скребки-конусы. Популярные товары от локальных продавцов стоят от 150 до 400 рублей.

Особенный интерес у покупателей вызвали и противобуксовочные ленты: на локальном маркетплейсе спрос на них вырос в январе в 11 раз. Среди популярных моделей — ленты из пластика, которые помогают вытащить забуксовавшую машину.

Фото: realnoevremya.ru / Дмитрий Резнов

С января Татарстан накрыли снегопады и метель, а температурный фон скорее предвещает весну, нежели еще почти полтора месяца календарной зимы. Только минувшей ночью улицы Казани от снега очищали 161 дорожный рабочий и 345 единиц специальной техники.

Профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования Казанского федерального университета Юрий Переведенцев объяснил «Реальному времени», почему Татарстан накрывает «снежным одеялом»:

— У нас, действительно, сейчас теплая погода, она обусловлена тем, что мы находимся под влиянием циклона и фронтальных зон, поэтому температура почти градусов на 10 выше климатической нормы и выпало достаточно много снега, осадков. Высота снежного покрова сейчас уже под 40 см на нашей метеостанции, — рассказал профессор.

Маргарита Головатенко