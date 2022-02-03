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В России пожилые граждане начали получать проиндексированные пенсии

19:19, 03.02.2022 1
В России пожилые граждане начали получать проиндексированные пенсии
Фото: realnoevremya.ru

Сегодня российские пенсионеры стали получать проиндексированные пенсии. Об этом сообщается на сайте Пенсионного фонда РФ.

Помимо пенсии за февраль, пожилые граждане также получают доплату за предыдущий месяц с учетом индексации с 5,9% до 8,6%. Доставка будет осуществляться до 25 февраля силами почтовых, банковских и других организаций.

Фото: Илья Репин

Закон об индексации пенсий в 2022 году на 8,6% подписал президент страны Владимир Путин в конце января. Ожидается, что в результате средний размер выплаты составит 18 984 рубля.

В декабре министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил о необходимости дополнительной компенсации высокого уровня инфляции для пенсионеров. Такую возможность следует рассматривать в том случае, если инфляция превысит заложенный уровень индексации.

Диана Жиленкова
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