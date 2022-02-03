В России пожилые граждане начали получать проиндексированные пенсии

Сегодня российские пенсионеры стали получать проиндексированные пенсии. Об этом сообщается на сайте Пенсионного фонда РФ.

Помимо пенсии за февраль, пожилые граждане также получают доплату за предыдущий месяц с учетом индексации с 5,9% до 8,6%. Доставка будет осуществляться до 25 февраля силами почтовых, банковских и других организаций.

Фото: Илья Репин

Закон об индексации пенсий в 2022 году на 8,6% подписал президент страны Владимир Путин в конце января. Ожидается, что в результате средний размер выплаты составит 18 984 рубля.

В декабре министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил о необходимости дополнительной компенсации высокого уровня инфляции для пенсионеров. Такую возможность следует рассматривать в том случае, если инфляция превысит заложенный уровень индексации.

Диана Жиленкова