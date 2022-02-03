В Татарстане многодетные семьи получили более 42 тысяч земельных участков
В Татарстане многодетные семьи получили 42 122 земельных участка. В соответствующие списки включат еще более 66,6 тысячи заявителей. Об этом сообщили в Министерстве земельных и имущественных отношений РТ.
Отмечается, что заявления на получение земельных участков подали 16 629 жителей Казани и 8 744 жителя Набережных Челнов. Всего по республике на кадастровый учет поставили более 45,8 тысячи земельных участков. Из них 7 147 — в Казани и 3 405 — в Челнах.
В январе стало известно, что в текущем году в РТ обеспечат жильем 600 детей-сирот и 50 молодых семей. Также планируется обеспечить жильем многодетные семьи с пятью детьми и более.
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