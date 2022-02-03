В Татарстане в прошлом году промпроизводство выросло на 8,5%

В Татарстане промпроизводство в январе — декабре 2021 года выросло на 8,5% по сравнению с 2020 годом. Такие данные приводит Татарстанстат.

Промпроизводство в декабре прошлого года выросло на 13,9% по сравнению с декабрем 2020 года.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В октябре 2021 года в Татарстане промышленное производство выросло на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. В сентябре 2021 года в России промышленное производство превысило допандемийные показатели на 2,7%. Основной вклад в улучшение показателей внесла добывающая промышленность, здесь выпуск впервые с февраля 2020 года достиг допандемийного уровня.



Татьяна Леухина