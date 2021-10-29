В Татарстане промышленное производство выросло на 5,2% с начала года

Фото: Роман Хасаев (архив)

В Татарстане промышленное производство выросло на 5,2% за 9 месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, таковы данные Татарстанстата.



С сентября прошлого года по сентябрь текущего года промпроизводство республики показало увеличение на 12,9%. Согласно прогнозу, в этом году рост промышленного производства ожидается на уровне 5,2%.

Фото: realnoevremya.ru

В России промышленное производство превысило в сентябре текущего года допандемические показатели на 2,7%.

Маргарита Головатенко