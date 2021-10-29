В Татарстане промышленное производство выросло на 5,2% с начала года
В Татарстане промышленное производство выросло на 5,2% за 9 месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, таковы данные Татарстанстата.
С сентября прошлого года по сентябрь текущего года промпроизводство республики показало увеличение на 12,9%. Согласно прогнозу, в этом году рост промышленного производства ожидается на уровне 5,2%.
В России промышленное производство превысило в сентябре текущего года допандемические показатели на 2,7%.
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