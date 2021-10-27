В России промпроизводство в сентябре превысило допандемический уровень на 2,7%

В России промышленное производство превысило в сентябре текущего года допандемические показатели на 2,7%. Такие данные приводятся в обзоре Минэкономразвития «О динамике промышленного производства».

По сравнению с сентябрем 2019 года объем промышленного производства вырос на 3,2%. Основной вклад в улучшение показателей внесла добывающая промышленность, в которой выпуск впервые с февраля 2020 года достиг допандемического уровня, пишет ТАСС.

Фото: Роман Хасаев (архив)

Согласно данным Росстата, объем промышленного производства в России в сентябре 2021 года вырос на 6,8% по сравнению с сентябрем прошлого года, за январь — сентябрь — на 4,7%.

В понедельник глава Минэкономики РТ Мидхат Шагиахметов сообщил, что по итогам 2021 года индекс промышленного производства в Татарстане можно оценивать на уровне 5,4%.



Татьяна Леухина