В Татарстане закрыли 11 школ из-за эпидемиологической ситуации

В Татарстане число закрытых школ достигло 11. На разобщение вывели классы в 371 учебном заведении, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

Полностью закрыли две школы — в Актанышском, три школы — в Мензелинском, четыре — в Лаишевском и две школы — в Тетюшском районах. По состоянию на 3 февраля, «утренний фильтр» не прошли 820 учащихся.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По данным Минздрава РТ на 1 февраля, в республике на разобщении находились классы в 335 школах. Количество полностью закрытых учебных заведений достигало девяти.

Татьяна Леухина