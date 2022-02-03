«Глобальное потепление» в Татарстане приведет к «осадкам не по расписанию»

Фото: Максим Платонов (архив)

Глобальное потепление может в долгосрочном периоде принести для татарстанских аграриев больше плюсов, чем минусов, полагают ученые-метеорологи КФУ. Пока же, несмотря на отсутствие для республики большой вероятности каких-либо погодных катаклизмов, коварство потепления состоит в том, что из-за него осадки растут, но «меняется режим выпадения».

— Они выпадают кучно. А аграриям и дачникам нужны осадки по расписанию, — объяснил сегодня на пресс-конференции доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Тимур Аухадеев. — Климат становится нервным, растет повторяемость негативных проявлений. Разница между средней температурой зимы и средней температурой лета уменьшается, и климат Казани становится менее континентальным [стабильно жарким летом, стабильно морозным зимой с малым количеством осадков].

Пока в Татарстане средняя годовая температура всего лишь плюс 5-6 градусов, тогда как среднеглобальная — плюс 15. В итоге наш регион еще «достаточно холодная территория». В РФ средняя температура вообще минус 4 градуса.

Фото: Максим Платонов

То, что будет в результате снижения температурной амплитуды и все более теплых зим больше тепла, «неплохо», полагает профессор КФУ Юрий Переведенцев:

— Вегетационный период [время, в течение которого возможен рост растений] растет, отопительный период сокращается, тепла становится больше, энергии на отопление нам тратить придется меньше.

К концу недели татарстанские метеорологи прогнозируют рост снежного покрова с нынешних 58-59 см — уже выше климатической нормы почти на 20 см — до почти 70 см. Осадки в ближайшие дни будут значительными, заявил Переведенцев.



Сергей Афанасьев