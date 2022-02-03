В Татарстане зарегистрировали рекордные 912 новых случаев COVID-19

В Татарстане за минувшие сутки выявили 912 новых случаев COVID-19. Это новый рекорд. С начала пандемии в республике зарегистрировали 51 402 случая заражения коронавирусом.

Выздоровели за сутки 162 пациента, всего — 39 627. Умерли 6 татарстанцев от коронавируса за сутки. С начала пандемии от коронавируса скончались 1 605 человек.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Подробнее о ситуации с COVID-19 в Татарстане, России и мире — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина