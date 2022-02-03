Новости общества

13:04 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане зарегистрировали рекордные 912 новых случаев COVID-19

11:49, 03.02.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане зарегистрировали рекордные 912 новых случаев COVID-19
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане за минувшие сутки выявили 912 новых случаев COVID-19. Это новый рекорд. С начала пандемии в республике зарегистрировали 51 402 случая заражения коронавирусом.

Выздоровели за сутки 162 пациента, всего — 39 627. Умерли 6 татарстанцев от коронавируса за сутки. С начала пандемии от коронавируса скончались 1 605 человек.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Подробнее о ситуации с COVID-19 в Татарстане, России и мире — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем