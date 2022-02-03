Галимова объяснила, почему Шаймиев не поехал в Москву на вручение ордена Святого апостола Андрея Первозванного

Накануне в московском Кремле проходила церемония вручения высших государственных наград. Ее, как анонсировали на сайте главы государства, должен был посетить первый президент Татарстана, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев.

Однако его на церемонии не было. Как объяснила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова, Шаймиев не поехал в столицу на награждение из-за эпидемиологической обстановки.

— Вы знаете, что в Москве она тоже очень непростая. Поэтому было принято решение воздержаться от того, чтобы находиться в большом скоплении людей, — рассказала Галимова.



Путин должен был вручить Шаймиеву высшую награду России — орден Святого апостола Андрея Первозванного. Ее первому президенту Татарстана присвоили в день его 85-летия, 20 января.

