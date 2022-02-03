В Казани начался суд над адвокатом по обвинению в уводе 2 млн рублей

На скамье подсудимых оказался сегодня казанский адвокат Марсель Бадрутдинов. Его обвиняют в афере на 2 млн рублей, вину он отрицает, его интересы на процессе защищают двое коллег, передает из Советского райсуда Казани журналист «Реального времени».

Помощник прокурора Советского района Ильнур Фаттахов огласил обвинение. По версии Следкома и стороны обвинения, в 2016 году подсудимый похитил у матери своего подзащитного 2 млн рублей, пообещав передать их в качестве взятки неким должностным лицам судебной системы за замену реального ареста домашним.

Клиент, отсидев свой срок, в 2021-м обвинил своего бывшего защитника в преступлении.

На заседании Марсель Бадрутдинов версию обвинения отрицал: «Вину не признаю. Считаю, данная позиция Шакирова и Кадыровой родилась после того, как написал на них заявление о вымогательстве. Все они между собой являются родственниками... И сейчас пытаются свалить вину и обвинить человека на ровном месте».

Упомянутые в речи подсудимого свидетели-заявители сегодня в суд не пришли. По ходатайству гособвинителя, перед отложением заседания суд продлил обвиняемому домашний арест еще на 3 месяца. Сам Бадрутдинов просил о запрете определенных действий ради возможности участвовать в воспитании четырех детей и помогать родителям преклонного возраста — хотя бы с уборкой снега в их частном доме.