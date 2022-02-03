Путин: Россия и Китай вышли на беспрецедентно высокий уровень партнерства

Россия и Китай в отношениях в равной степени учитывают интересы друг друга, указал в своей статье «Россия и Китай: стратегическое партнерство, ориентированное в будущее» президент РФ Владимир Путин.



«Именно на этих принципах Россия и Китай год от года последовательно, в духе преемственности углубляют политический диалог», — приводит слова Путина RT.

В статье отмечается, что у двух стран достаточно близкие позиции по подходам к решению глобальных и региональных проблем. Отношения РФ с Китаем достигли беспрецедентного уровня и стали образцом эффективности, ответственности и устремленности в будущее.

Фото: kremlin.ru

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин 4 февраля примут совместное заявление о международных отношениях, вступающих в новую эпоху. Его содержание основывается на общих взглядах России и Китая на важнейшие мировые проблемы.

Маргарита Головатенко