Путин и Си Цзиньпин примут совместное заявление о международных отношениях

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин 4 февраля примут совместное заявление о международных отношениях, вступающих в новую эпоху. Об этом сообщает «РИА Новости».

По словам Ушакова, совместное заявление о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, о глобальном устойчивом развитии подготовлено заранее.

Его содержание основывается на общих взглядах России и Китая на важнейшие мировые проблемы. Также, после переговоров запланирован обед двух глав государств в формате тет-а-тет, а вечером Владимир Путин примет участие в церемонии открытия 24-х зимних Олимпийских игр.

фото: kremlin.ru

На прошлой неделе стало известно, что президент России проведет серию международных контактов. Он посетит Китай и встретится с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и президентом Аргентины Альберто Фернандесом.



Максим Кокунин