МЭА повысило прогноз роста спроса на нефть в мире в 2021—2022 годах

В 2022 году мировая добыча нефти может увеличиться на 6,2 млн баррелей в сутки, при условии, если страны ОПЕК+ полностью выйдут из ограничений по добыче, об этом сказано в январском отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

Большая часть роста придется на страны соглашения ОПЕК+, которые могут прибавить в добыче на 4,4 млн баррелей в сутки в этом году, сообщает ТАСС.

Согласно прогнозам МЭА, в 2022 году следует ожидать роста спроса на нефть, несмотря на распространение омикрон-штамма. Так, агентство повысило оценку роста спроса на нефть в 2021 и 2022 годах на 200 тысяч баррелей в сутки — до 5,5 млн и 3,3 млн баррелей в сутки соответственно.

Эксперты полагают, что меры, принятые правительством по сдерживанию пандемии, лишь приглушенно повлияют на экономическую активность и потребление нефти. В IV квартале 2021 года спрос на нефть вырос до 99 млн баррелей в сутки — это на 345 тысяч баррелей в сутки быстрее, чем прогнозировалось.

Фото: realnoevremya.ru

ОПЕК+ приняла решение в следующем месяце продолжить увеличивать добычу нефти на плановые 400 тысяч баррелей в сутки.

Маргарита Головатенко