На следующей неделе Путин посетит Китай и встретится с главами Венгрии и Аргентины

На предстоящей неделе президент России Владимир Путин проведет серию международных контактов. Он посетит Китай и встретится с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и президентом Аргентины Альберто Фернандесом. Об этом сообщает телеканал «Россия-1».

В Китае российский лидер примет участие в открытии зимней Олимпиады в Пекине. а потом встретится председателем КНР Си Цзиньпин. Они обсудят двусторонние отношения.

На 1 февраля намечена встреча с Орбаном. С ним Путин обсудит производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на территории Венгрии, подготовку к постройке атомной электростанции и долгосрочный газовый контракт. Вакцину также обсудят с главой Аргентины.

На днях премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о планах переговорить с Владимиром Путиным в связи с ситуацией вокруг Украины. По мнению Джонсона, вторжение на Украину будет контрпродуктивным.

19 января в Москве состоялись переговоры Путина с президентом Ирана Сейедом Эбрахимом Раиси, которые анонсировались ранее. В ходе них главы государств обсудили основные вопросы двустороннего сотрудничества.

Дарья Акимова