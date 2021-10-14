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Путин назвал традиционные семейные ценности важнейшей нравственной опорой

13:18, 14.10.2021
Путин назвал традиционные семейные ценности важнейшей нравственной опорой
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин назвал традиционные семейные ценности важнейшей нравственной опорой. По его мнению, это является основой успешного развития страны. Такое заявление глава государства сделал в ходе Евразийского женского форума.

Владимир Путин рассказал, что это вызывает различные споры и критику в адрес России. Лидер страны отметил, что все же придерживается такой точки зрения несмотря на абсолютную необходимость обспечения свобод каждого гражданина, куда входит и самоидентификация, передает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru

Сегодня Владимир Путин также рассказал, что пока не решил, будет ли баллотироваться в президенты России в 2024 году. Также он отметил, что предпочитает не отвечать на вопросы о своем возможном преемнике.

Диана Жиленкова
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