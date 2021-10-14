Путин назвал традиционные семейные ценности важнейшей нравственной опорой

Президент России Владимир Путин назвал традиционные семейные ценности важнейшей нравственной опорой. По его мнению, это является основой успешного развития страны. Такое заявление глава государства сделал в ходе Евразийского женского форума.

Владимир Путин рассказал, что это вызывает различные споры и критику в адрес России. Лидер страны отметил, что все же придерживается такой точки зрения несмотря на абсолютную необходимость обспечения свобод каждого гражданина, куда входит и самоидентификация, передает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru

Сегодня Владимир Путин также рассказал, что пока не решил, будет ли баллотироваться в президенты России в 2024 году. Также он отметил, что предпочитает не отвечать на вопросы о своем возможном преемнике.

Диана Жиленкова